Ante la inconformidad del Gobierno de China sobre la imposición unilateral de aranceles a las importaciones de productos chinos, la presidenta Claudia Sheinbaum propuso una mesa de diálogo de alto nivel.

“Ayer se reunió Marcelo, el secretario de Economía, con el embajador de China en México. Nosotros estamos proponiendo una mesa de trabajo de alto nivel para poder platicar. ¿Por qué se toma esta decisión? En cerca de cuatro años aumentaron las importaciones en nuestro país cerca de 83 por ciento, también aumentaron las exportaciones y nosotros , ese es el Plan México, lo que queremos es producir más en México para tener una balanza comercial en donde las importaciones no sean iguales a las exportaciones, sino tener una balanza comercial positiva”.

Y recordó que estos aranceles no son exclusivos de China, sino que se aplican a todos los países con los que México no tiene un tratado comercial y dentro de las reglas de la Organización Mundial de Comercio. (Por Arturo García Caudillo)