Al justificar que se tiene que frenar el fenómeno de la gentrificación, el regidor de Morena en Guadalajara, Juan Alberto Salinas, presentó una iniciativa para modificar el reglamento de gestión integral del municipio y así limitar la construcción de viviendas ultra compactas, que son utilizadas como mini departamentos-hotel.

“Que no se pueda construir una sola vivienda privativa hecha pensando como habitación de hotel, véase como menor a 40 metros cuadrados. Todas las viviendas entre 40 y 50 metros cuadrados no podrán ser mayores al 20 por ciento de un complejo habitacional. Están dándole en la torre a la ciudad con esta planeación urbana.”

El regidor morenista denunció que colonias como La Americana y La Obrera son modelos de gentrificación que han desplazado a los tapatíos. (Por Gustavo Cárdenas)