El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, afirmó que los aranceles de 50 por ciento aplicados por Estados Unidos al acero y aluminio mexicanos son “insostenibles” y carecen de justificación.

Durante la primera ronda de negociaciones rumbo a la revisión del T-MEC, el funcionario señaló que estas medidas ya impactan el comercio bilateral.

Indicó que las exportaciones mexicanas de acero hacia Estados Unidos cayeron 36.6 por ciento en 2025, mientras que las automotrices disminuyeron 5.1 por ciento entre enero y abril.

Ebrard insistió en que Norteamérica debe mantener un esquema sin aranceles para preservar su competitividad frente a otras regiones.

También advirtió que las tarifas impuestas por Washington afectan a toda la cadena manufacturera mexicana, debido a la integración económica entre ambos países y las reglas de origen establecidas en el tratado comercial.