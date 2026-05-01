La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que el gobierno federal mantiene conversaciones con Royal Caribbean para reubicar el proyecto turístico “Perfect Day”, luego de que la Semarnat rechazó su instalación en Mahahual, Quintana Roo, por el impacto ambiental que representaba.

La mandataria explicó que se analiza encontrar una zona viable donde el desarrollo no afecte ecosistemas sensibles y adelantó que en Mahahual podrían establecerse nuevas medidas de protección ambiental para limitar futuras obras a proyectos de ecoturismo.

Sheinbaum defendió que la Secretaría de Medio Ambiente evalúa tanto las inversiones como sus efectos ecológicos antes de autorizar megaproyectos.

Además, aseguró que el gobierno revisa otros desarrollos turísticos y energéticos para garantizar la preservación de áreas naturales y especies protegidas, como la vaquita marina.