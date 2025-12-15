Tras el acuerdo alcanzado con el Gobierno de los Estados Unidos en materia de agua en la frontera, la presidenta Claudia Sheinbaum aclara que no se va a entregar lo que no se tiene, pero sí se va a cumplir con el Tratado de 1944.

“Primero, lo que es muy importante que todos sepan es que no se está dando un agua que no tenemos o que afecte a las y los mexicanos, sino se vio de distintas cuencas cómo podía atenderse la solicitud de Estados Unidos, que es parte del tratado de 1944. No es que estemos entregando más de lo que dice el tratado, y tampoco estamos dando el agua que no tenemos o afectando al consumo humano y a la agricultura en México”.

Sin embargo, dice, continuarán las reuniones para que dependiendo del periodo de lluvias se pueda entregar lo que se les debe. (Por Arturo García Caudillo)