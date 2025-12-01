Las autoridades investigan la muerte de un hombre de 31 años, quien falleció en la Cruz Verde Federalismo este domingo durante la madrugada.

Era paciente de un centro de rehabilitación llamado “Proyecto de Vida de Mañana” ubicado en la colonia Villas de Guadalupe, en Zapopan y fue llevado por personal hasta el centro de salud.

La versión de los encargados del lugar es que el hombre se desvaneció en el baño.

Sin embargo presentaba un golpe en el ojo derecho y huellas de lesiones.