Para resolver el problema migratorio México debe dejar de ser el patio trasero de los Estados Unidos, aseguró ante estudiantes del Tec de Monterrey en la Sultana del Norte, el candidato de MC a la Presidencia de la República, Jorge Álvarez Máynez.

“¿Qué debe hacer México con el problema migratorio? No ser el patio trasero de los Estados Unidos ni el muro de contención de los Estados Unidos. México debe de exigirle a los Estados Unidos que si es un problema que Estados Unidos quiere resolver y poner como prácticamente el único tema en la agenda, ¿qué debe de hacer México? Decirle a los Estados Unidos, ‘¿tú quieres que este problema se arregle?’ Cambia tu relación con México y con la política migratoria”.

Y los recursos para ello los debe poner Estados Unidos, en una relación bilateral inteligente y que no subordine nuestra posición. En particular, añadió, la política migratoria debe tener escalas y diferenciar a las distintas poblaciones que cruzan nuestras fronteras, porque las circunstancias son diferentes en cada país. (Por Arturo García Caudillo)