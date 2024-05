La presidenta del Instituto Electoral de Jalisco, Paula Ramírez, respondió a los señalamientos de las candidatas de la coalición Sigamos haciendo historia, Claudia Delgadillo y de Fuerza y Corazón por Jalisco, Laura Haro, que acusaron censura a la transmisión del debate luego de una presunta agresión del candidato Pablo Lemus.

Señaló que el IEPC sólo retransmitió el debate de la señal que les compartió la televisora que produjo y no tienen ni equipo ni personal para hacer una edición en tiempo real.

“Vaya, nosotros no tenemos ni equipo ni personal especializado para venir e intervenir en una transmisión en vivo, editarla, volverla a subir en cuestión de segundos, de minutos, vaya no podríamos hacerlo ni siquiera en horas”.

La presidenta del IEPC defendió la actuación del árbitro electoral ante los señalamientos que no se sanciona la violencia de género en este proceso y aseguró que todas las determinaciones que han realizado han sido apegadas a derecho y justificadas. (Por Héctor Escamilla Ramírez)