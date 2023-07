En las apuestas de las Vegas, la Selección de México sigue siendo favorita para ganar la Copa Oro 2023 aunque el entrenador Jaime Lozano, dijo que deberán estar alerta porque en la semifinal de este miércoles ante Jamaica enfrentarán a uno de los equipos más fuertes del Torneo.

“Es un rival que se le ha complicado últimamente a la selección de México, que tiene un estilo muy peculiar que tiene jugadores en equipos y ligas importantes y que ha venido haciendo una buena Copa Oro también, me parece que es de los equipos más fuertes del torneo; ya le sacó un buen resultado a Estados Unidos en su debut fue contundente y es lo que ha sido. En el último partido en el Azteca un poco lo mismo, la primera que llegan hacen un golazo y creo que México siempre tuvo que ir remando contra corriente, esperemos podernos irnos al frente y creo que las cosas van a cambiar bastante”.

Indicó que Edson Álvarez presenta algunas molestias y que sólo con una evaluación de último minuto, se determinará si podrá jugar o no ante los Reggae Boyz.

Por otro lado, y aunque intento evitar el tema de los naturalizado fijo de manera clara su postura al señalar que “Son mexicanos porque la ley lo dicta y no me gustaría entrar en supuestos, pero si un jugador se naturaliza tiene que ser para mi modo de ver, debe estar muy por encima de lo que tenemos en México, sí es un nivel muy similar y lo digo en Selección Nacional y en la liga MX para un nivel similar yo siempre voy a apostar más por el nacional que por el extranjero”.

Jimmy fue contratado para dirigir al Tri solo en la Copa Oro y su permanencia depende en gran medida de lo que haga en lo que resta del torneo. (Por Manuel Trujillo Soriano)