La ex presidenta municipal de Atengo fue vinculada a proceso porque de forma totalmente irregular aprobó que el ayuntamiento a su cargo rentara a su madre una casa para la instalación de una escuela municipal.

La imputada es la ex presidenta municipal Nancy “N” quien encabezó la administración de Atengo de 2018 a 2021.

El agente del ministerio público ya había solicitado la vinculación a proceso de la ex funcionaria en octubre de 2022 pero el juez Salvador Plascencia Díaz decidió no vincularla a proceso.

Sin embargo el representante social acudió al análisis por parte de la Segunda Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Magistrado Armando Ramírez que optó por la vinculación a proceso de Nancy “N” y que le audiencia para fijar medidas cautelares se realice en agosto próximo.

Por cierto que la administración municipal a cargo de Nancy “N” rentó la casa de su mamá por 21 meses. (Por José Luis Escamilla)