La Selección Mexicana clasificó a los octavos de final del Mundial Sub 17 con sede en Qatar, al eliminar en penales a Argentina 5-4 luego del 2-2 en el tiempo normal. La figura fue el arquero Santiago López quien detuvo el primer disparo y luego marcó el gol de la victoria en la tanda de penales.

El conjunto azteca pudo ganar en el tiempo reglamentario. Ramiro Tulián puso adelante a los sudamericanos, pero el equipo mexicano remontó con dos anotaciones de Luis Gamboa. Sin embargo a solo tres minutos del final, los argentinos empataron con gol de Fernando Closter para enviar el juego a los penaltis. Ahora el Tri juvenil tendrá como siguiente rival a Portugal. (Por Martín Navarro Vásquez)