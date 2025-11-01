El Congreso de Jalisco aprobó diversas convocatorias para la renovación de cargos públicos de alto nivel.

Entre ellas destaca la relativa a la titularidad de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ), actualmente encabezada por Jorge Alejandro Ortiz, cuyo periodo iniciado en 2017 concluye el 15 de diciembre.

El Poder Legislativo deberá decidir para esa fecha si ratifica a Ortiz o designa a una nueva persona titular. En cualquiera de los casos, el periodo será de ocho años.

El registro de aspirantes quedó fijado para los días 18 y 19 de noviembre, y la designación deberá realizarse a más tardar el 15 de diciembre.

Asimismo, se aprobaron dos convocatorias para elegir a dos magistradas del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, así como para la renovación de las titularidades de los Órganos Internos de Control de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco y del Tribunal de Justicia Administrativa. (Por Marck Hernández)