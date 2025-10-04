El Gobierno federal publicó en el Diario Oficial de la Federación dos nuevas normas oficiales de emergencia para reforzar la seguridad en el transporte y la distribución de gas LP, luego de la explosión de una pipa en Iztapalapa.

La Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente informó que las normas elevan los estándares de seguridad al exigir dictámenes anuales de operación y mantenimiento, así como inspecciones internas y pruebas hidrostáticas a los recipientes de las unidades.

También, se obliga a la capacitación certificada de conductores, además la instalación de sistemas de localización y limitadores de velocidad en los vehículos para garantizar un monitoreo en tiempo real.