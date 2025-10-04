La Secretaría de Salud de la Ciudad de México informó que una persona más fue dada de alta en las últimas horas tras la explosión de una pipa de gas en Iztapalapa.

Con esto, son 41 los pacientes que han abandonado hospitales, sin embargo, siguen bajo vigilancia médica y psicológica en sus domicilios.

A 23 días de la tragedia, 12 personas continúan hospitalizadas por quemaduras y lesiones.

El siniestro deja hasta el momento saldo de 31 fallecidos y daños en más de 40 vehículos.