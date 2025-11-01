El Gobierno federal oficializó el envío de 85 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional a Estados Unidos para participar en el ejercicio binacional “Fuerzas Amigas 2025”, que se realizará del 6 al 14 de diciembre en Texas.

La Presidenta Claudia Sheinbaum recibió la autorización del Senado para que la delegación cruce la frontera a bordo de un Hércules C-130, sin armamento, con el fin de integrarse a maniobras de adiestramiento, coordinación táctica y respuesta humanitaria.

El decreto establece que el contingente regresará el 15 de diciembre y que el Ejecutivo deberá presentar un informe detallado en un plazo de 30 días.