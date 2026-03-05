Tras el reciente fallecimiento de ciudadano mexicano en un centro de detención de migrantes en Estados Unidos, el Gobierno de la República envió una nota diplomática exigiendo información sobre lo sucedido, así lo informa la presidenta Claudia Sheinbaum.

“De inmediato se envió una nota diplomática y se está apoyando a la familia, y la manera en que nosotros hacemos la denuncia allá es a través de las familias, directamente el consulado no lo puede hacer, por asuntos legales. Entonces, lo que se hace es apoyar a las familias con abogados para que puedan presentar la denuncia y darles toda la continuidad. Entonces, en ese trabajo estamos y siempre depende de la víctima. Ahora, no es el primer caso y esta nota diplomática fue más fuerte porque hay que proteger la vida, siempre, de nuestros compatriotas”.

Añade que en todos los casos de violación de derechos humanos en contra de mexicanos en Estados Unidos se ha enviado y se seguirán enviando notas diplomáticas de rechazo. (Por Arturo García Caudillo)