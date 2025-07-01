La Secretaría de Salud federal confirmó la segunda muerte por sarampión en Jalisco en lo que va del año, con lo que el número de fallecimientos a nivel nacional asciende a seis.
Además, la entidad se mantiene como la de mayor incidencia en el país, con 3 mil 402 casos confirmados de la enfermedad.
De acuerdo con las autoridades sanitarias, Jalisco concentra seis de cada diez contagios registrados en México, lo que mantiene a la entidad como el principal foco de casos.
Confirman segunda muerte por sarampión en Jalisco
