México cuenta con estrategias para responder en materia económica al Gobierno de Estados Unidos, tras la asunción del presidente, Donald Trump y luego de sus amenazas de imponer aranceles a los productos mexicanos, entre otras cosas, señala el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.

“Una vez que ya entre la próxima administración del país más poderoso todavía hoy. ¿Qué estamos haciendo nosotros?, Sí estamos preparados, pero no te puedo dar el detalle de la estrategia porque no debiera. Sin embargo, lo que sí te puedo decir es que estamos listos, llevamos meses trabajando. Entonces, sabemos qué vamos a hacer en cada caso de los escenarios factibles, entonces, sorpresas no va a haber”.

Ebrard Casaubón encabezó el foro de consulta que se realizó en la Universidad de Guadalajara para el Plan Nacional de Desarrollo y donde aprovechó para reunirse con el gobernador, Pablo Lemus. (Por Claudia Manuela Pérez)