A dos días del arranque del operativo contra los portaplacas que impidan la visibilidad de la matrícula, la presidenta de la comisión de Hacienda en el Congreso de Jalisco, Gabriela Cárdenas, sentencia que la medida no tiene fines recaudatorios ni punitivos, sino que forma parte de la estrategia de seguridad en favor de los ciudadanos.

“Que las personas liberen la placa para que puedan ser legibles y que hagan su reemplacamiento. No tiene como un sentido recaudatorio ni un sentido punitivo, pero sí también de concientización de que todos somos parte de esta gran estrategia de seguridad y que de verdad lo que se busca es acompañar y busca poder lograr la paz de nuestro Estado”.

La diputada emecista, reitera que el reemplacamiento forma parte también de la estrategia de seguridad.

Menciona los casos que no están obligados como los automóviles nuevos. (Por Gricelda Torres Zambrano)