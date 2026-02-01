La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que 279 mexicanos han sido evacuados de Israel, Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Líbano y Qatar ante la escalada del conflicto en Medio Oriente.

Durante su conferencia matutina, explicó que la mayoría salió por vía terrestre hacia Egipto, Jordania y Turquía, países con espacio aéreo disponible.

La Secretaría de Relaciones Exteriores mantiene coordinación con embajadas en la región y reporta que, hasta ahora, no hay connacionales heridos.

El canciller Juan Ramón de la Fuente indicó previamente que alrededor de 7 mil mexicanos se encuentran en esa zona.

Las evacuaciones se realizan en medio de los bombardeos entre Irán, Israel y fuerzas estadounidenses.