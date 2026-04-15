México busca formas alternativas de generación de energía para no depender del Gas Natural que proviene de los Estados Unidos, para lo cual ha conformado un grupo interdisciplinario de científicos y académicos de varias instituciones, entre ellas la UNAM, el IPN, la UAM y el Instituto Mexicano del Petróleo, quienes analizarán la posibilidad de la explotación de gas no convencional mediante fracking, como explica la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Es un trabajo colectivo con las comunidades y también, en primer lugar, con los académicos, es creo que un ejercicio inédito en nuestro país el incorporar a la academia, a las universidades públicas de nuestro país, a las y los investigadores de estos temas a que nos ayuden a tomar la mejor decisión posible para el futuro de México y para la soberanía nacional”.

Y es que, señala, a pesar de que ya se han incorporado otras tecnologías al Plan Nacional de Energía, seguimos dependiendo en un 75 por ciento del gas importado. (Por Arturo García Caudillo)