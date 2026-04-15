México busca formas alternativas de generación de energía para no depender del Gas Natural que proviene de los Estados Unidos, para lo cual ha conformado un grupo interdisciplinario de científicos y académicos de varias instituciones, entre ellas la UNAM, el IPN, la UAM y el Instituto Mexicano del Petróleo, quienes analizarán la posibilidad de la explotación de gas no convencional mediante fracking, como explica la presidenta Claudia Sheinbaum.
“Es un trabajo colectivo con las comunidades y también, en primer lugar, con los académicos, es creo que un ejercicio inédito en nuestro país el incorporar a la academia, a las universidades públicas de nuestro país, a las y los investigadores de estos temas a que nos ayuden a tomar la mejor decisión posible para el futuro de México y para la soberanía nacional”.
Y es que, señala, a pesar de que ya se han incorporado otras tecnologías al Plan Nacional de Energía, seguimos dependiendo en un 75 por ciento del gas importado. (Por Arturo García Caudillo)
México evalúa alternativas energéticas y posible uso de fracking
México busca formas alternativas de generación de energía para no depender del Gas Natural que proviene de los Estados Unidos, para lo cual ha conformado un grupo interdisciplinario de científicos y académicos de varias instituciones, entre ellas la UNAM, el IPN, la UAM y el Instituto Mexicano del Petróleo, quienes analizarán la posibilidad de la explotación de gas no convencional mediante fracking, como explica la presidenta Claudia Sheinbaum.