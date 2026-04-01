La actriz y cantante de música ranchera Lucha Moreno falleció a los 86 años. Su hija, la cantante Mimí, dio a conocer la noticia a través de redes sociales, donde compartió una fotografía acompañada de un mensaje en el que expresó su dolor y describió a su madre como “guerrera, incansable y con el corazón más puro”.

Lucha Moreno, cuyo nombre real era Irma Gloria Ochoa Salinas, destacó en la música regional mexicana con temas como “Anoche estuve llorando” y “Vencida”, además de participar en películas como “Asesinos S.A.”, “Aquí está tu enamorado” y “Escuela para solteras”. (Por Katia Plascencia Muciño)