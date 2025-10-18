Las mexicanas Mariana Bernal y Andrea Maya Becerra hicieron el 1-2 en la final de la Copa del Mundo de Tiro con Arco en Nanjing, China, para darle a México el Oro y la Plata.

Fue un gran duelo entre ambas donde tiraron 23 flechas con calificación de 10 y se decidió en ‘flecha de oro’, al terminar empatadas a 147 y Bernal se llevó ese punto; significó una final histórica en el mundial dentro de la modalidad de arco compuesto femenil. (Por Martín Navarro Vásquez)