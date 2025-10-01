El Gobierno de México informó que el número de personas fallecidas por las recientes lluvias e inundaciones aumentó a 76, mientras que 39 continúan desaparecidas.

Veracruz encabeza la lista con 34 muertes y 14 personas no localizadas, seguido por Hidalgo con 22 fallecidos y 20 desaparecidos; así como Puebla con 19 víctimas y cinco personas sin ubicar.

En Querétaro se reporta un fallecimiento.

En total, más de 110 municipios presentan daños.