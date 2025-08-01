Los deportistas de Jalisco continúan aportando medallas a la cosecha de México en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, ahora fue el clavadista, Gabriel Vázquez Cio, quien ganó el oro en el Trampolín 3 metros varonil individual, dijo que vivió una competencia muy cardiaca y explica porqué.

“Todavía no me la creo la verdad, fue algo que esperaba pero hasta el último clavado fue muy cardiaco por todos los competidores que íbamos muy pegados pero a final de cuentas se logró. Yo viví la competencia muy estresado porque yo no me sentía cómodo en la competencia, sentía que estaba fallando mucho, veía a los demás y también estaban fallando un poco, pero al final no se a que santo le rece porque salió todo como lo esperaba”.

El también mexicano, Jesús Agúndez ganó la plata en esta prueba.

Por su parte, Suri Cueva Lobato junto con María Sánchez, ganaron presea de plata en la Plataforma 10 metros sincronizados femenil. Mientras que, Brandon Pérez, conquistó el bronce en los 20km de marcha varonil (1:24:48.51). Y los hermanos: Iker e Ian Sánchez ganaron plata y bronce en la prueba de marcha de 5000mts. Con lo cual México llega a 80 medallas de las cuales 19 son de oro, 31 de plata y 30 de bronce que mantienen a la delegación en el cuarto lugar general. (Por Manuel Trujillo Soriano)