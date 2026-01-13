México registró en 2025 un total de 6 mil 213 casos confirmados de sarampión, cifra que lo colocó como el país con mayor incidencia en América, por encima de Canadá, informó la Organización Panamericana de la Salud.

La Secretaría de Salud reportó además 24 de las 29 muertes documentadas en el continente, todas en personas no vacunadas.

Las autoridades sanitarias señalaron que más del 91 por ciento de los pacientes carecía de esquema de vacunación.

Chihuahua concentró la mayor carga, con más de 4 mil casos, seguido de Jalisco y Guerrero.

El repunte contrasta con años previos de baja incidencia y ha encendido alertas por la caída en coberturas de vacunación, especialmente en niñas y niños pequeños, el grupo más vulnerable a complicaciones graves.