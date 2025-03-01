Gracias a las modificaciones en el servicio del Seguro Social, se redujo el rezago producto de la pandemia, asegura el director del IMSS, Zoé Robledo.

“Y esto no sólo significa más capacidad resolutiva sino recuperar también mucho del rezago que todavía venía de la pandemia. Hoy estamos haciendo sesenta por ciento más cirugías en el IMSS de lo que se hacía en 2018, es decir, 670 mil cirugías adicionales. De 1.1 millones de cirugías en un año llegamos a 1.7, es decir, 60 por ciento más. Para eso es que se ha hecho toda la inversión y el crecimiento del Seguro Social”.

En 2025 se brindaron 14 millones de atenciones, es decir, un millón 780 mil cirugías más; en consultas de especialidad fueron 22 por ciento más; y en medicina familiar sumaron 104 millones de consultas. (Por Arturo García Caudillo)