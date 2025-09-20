Con 4 mil 553 contagios y 19 fallecimientos, México encabeza la mortalidad por sarampión en la región y es el segundo país con más casos en 2025, reporta la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Detalla que la región suma 11 mil 313 casos y 23 decesos en 10 países, con 96 por ciento de la carga concentrada en Canadá, México y Estados Unidos.

Especialistas atribuyen el repunte a importaciones, por lo que recomienda inocular a personas de hasta 39 años y viajeros, así como administrar vitamina A y reforzar vigilancia fronteriza.