A un mes de iniciada la guerra en la franja de Gaza, el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró su postura en torno al conflicto, asegurando que él está por la paz y que no romperá relaciones con Israel.

“Al principio, dije, neutralidad, nosotros no nos metemos en eso, nosotros queremos la paz. No se entendió, porque si nosotros condenábamos, de inmediato se estaba tomando una postura. Sabíamos que iba a venir una represalia, como lamentable sucedió. Y por eso dijimos, como país no participamos, optamos por el apego a los principios constitucionales de solución pacífica en las controversias. Y nosotros también, quiero decirlo con mucha claridad, no vamos a romper relaciones con Israel”.

Aseguró que la ONU se tardó en intervenir, y por otro lado, dijo no tener programado reunirse con el presidente de China; pidió a las grandes potencias ponerse de acuerdo, declarar una moratoria bélica y ayudar económicamente a los pobres del mundo. (Por Arturo García Caudillo)