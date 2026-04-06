México no debe ser referente internacional en materia de desapariciones, afirma la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán.

“México no debe ser el referente mundial en desapariciones, las desapariciones en México no deben ignorarse, no deben minimizarse y mucho menos deben descalificarse. La decisión del Comité contra la Desaparición Forzada de solicitar con carácter de urgente que la Asamblea General de la ONU aborde la crisis de desaparición forzada en México, representa una oportunidad para que esta crisis sea atendida mediante mecanismos efectivos con instancias internacionales”.

El informe del Comité de la ONU sobre desapariciones, debe servir para recibir apoyo técnico, financiero y asistencia especializada en la materia.(Por Arturo García Caudillo)