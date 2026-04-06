Pese a que existe una regulación en las sedes del Mundial de Fútbol 2026, las actuales obras de rehabilitación en Plaza de Los Mariachis, en el corazón de Guadalajara, no intervendrán con el calendario fijado por la FIFA, señala y aclara el director de Obras del municipio, Juan Carlos Arauz, esto, aunque los trabajos vayan a concluir a mediados de mayo y se encuentran en el primer cuadro.

“Está muy concentrado lo que es donde está el FIFA FanFest sobre Plaza de la Liberación y Plaza Fundadores, pero esta parte es independiente, aunque no deja de ser un tema turístico, pero estaremos un mes antes previo al mundial. No, no entraría, aunque sabemos que si es un punto turístico por excelencia, muy característico de las y los tapatíos”.

La FIFA exige que al momento de comenzar el mundial 2026, no haya obras públicas pendientes o en ejecución muy cercanas a los estadios o los sitios donde se llevan a cabo los FanFest. (Por Gustavo Cárdenas)