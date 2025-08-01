La embajada de México en Estados Unidos no ha sido notificada respecto a la supuesta cancelación de visas a 50 políticos mexicanos, informó su titular, Esteban Moctezuma Barragán.

El diplomático señaló que es un tema que hasta ahora sólo es conocido mediáticamente, pero no por las vías oficiales.

Por otra parte, indicó que al ser el principal socio comercial de Estados Unidos, el objetivo de México es consolidarse también como el receptor número uno de las exportaciones estadounidenses.

Actualmente, México compra el 16 por ciento de todo lo que vende Estados Unidos al mundo entero.