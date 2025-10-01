Apodado “El Flaco”, un perrito en grave situación de abandono y desnutrición fue rescatado este jueves por la policía municipal de El Salto. El animalito se encontraba dentro de un domicilio en la colonia Cima Serena, donde vecinos reportaron el caso de maltrato animal, informó la directora de Protección Animal del municipio, Jaqueline Arias.

“Respecto al tema de El Flaco, en El Salto, en el fraccionamiento de Cima Serena, ayer por la noche acudimos a su rescate en compañía de policía municipal y Fiscalía del Estado. Gracias a ello pudimos retirar ningún problema; el perro fue trasladado a nuestras instalaciones y el día de hoy se encuentra con nuestra veterinaria, que son los que nos apoyan en todo ese tipo de casos. El día de hoy o mañana nos van a estar dando su parte médico de todo lo que necesita, pero, por el momento, lo que presenta el perro puede deberse a un estado de desnutrición, sarna e infiltración de garrapatas.”

El plan, según las autoridades, es que El Flaco se recupere y luego sea puesto en adopción para encontrarle una familia que lo cuide. (Por Gustavo Cárdenas)