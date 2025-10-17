El Gobierno de México enviará una iniciativa de Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar el Delito de Extorsión y Delitos Vinculados, que contempla penas de seis a quince años de prisión y multas que hasta los 56 mil pesos para quienes cometan este delito informó la consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Ernestina Godoy.

Adelanto que la nueva legislación busca unificar criterios en todo el país para el combate a la extorsión, de modo que este ilícito se persiga de oficio, sin necesidad de denuncia previa.