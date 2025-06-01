Este viernes, la divisa mexicana en los mercados internacionales abre en 18.43 pesos por dólar, sin cambios relevantes comparado con la jornada de ayer.

Expertos financieros señalan que hoy el peso es favorecido por el retroceso que presentó la divisa estadounidense durante la sesión asiática, a medida que aumentaron las preocupaciones bancarias en Estados Unidos y la demanda por activos de refugio.