México quedó fuera de la próxima entrega del premio Oscar, luego de que la cinta que representaba al país “No nos moverán”, no pasó a la short list de Película Internacional, dada a conocer por parte de la Academia de Estados Unidos.

Es la séptima ocasión consecutiva en que México no avanza, siendo “ROMA”, de Alfonso Cuarón en 2018, la más reciente y que incluso obtuvo la estatuilla.

Entre las 15 cintas internacionales que accedieron a la short list estan: Sirat de España, El agente secreto de Brasil, Belén de Argentina, Sentimental Value de Noruega, Palestina 36 de Palestina y No Other Choice de Corea del Sur.

Mientras que “Frankenstein”, de Guillermo del Toro, fue contemplada en la short list de Casting, Fotografía, Maquillaje, Música Original, Sonido y Efectos Visuales.

La short list es una selección que se hace de las más de 100 películas contendientes enviadas de igual número de países, de la cual saldrá la categoría final que se dará a conocer a mediados de enero. (Por Katia Plascencia Muciño)