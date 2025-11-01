La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, presentó dos lineamientos para eliminar la violencia sexual y el maltrato en el ámbito escolar.

Al presidir este martes la sesión ordinaria del Sistema Nacional para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, la funcionaria presentó además la declaratoria de cero tolerancia a las violencias en contra de adolescentes y jóvenes en la educación media superior.