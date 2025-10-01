Luego de que el Congreso de Perú declaró persona non grata a la presidenta Claudia Sheinbaum, el Gobierno federal rechazó la decisión y aseguró que México no ha intervenido en modo alguno en los asuntos internos de esa nación.

La Secretaría de Relaciones Exteriores dijo que esta declaración está motivada por “planteamientos falsos”, ante la ruptura de las relaciones diplomáticas que hizo Perú por el asilo a Betssy Chávez, exprimera ministra.

México reiteró que la concesión de asilo político a la ciudadana Betssy Chávez se decidió en estricto apego al derecho internacional.