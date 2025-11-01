Fue trasladado al Reclusorio Norte, Uriel Rivera Martínez, el hombre que el pasado martes acosó y tocó indebidamente a la presidenta Claudia Sheinbaum en calles del Centro Histórico de la Ciudad de México, y luego en la misma zona, a una joven de 25 años, hecho por el cual fue consignado.

Tras cumplirse el plazo legal, el Ministerio Público de la Fiscalía de Delitos Sexuales determinó el traslado al penal capitalino.

Se espera que este viernes sea presentado ante un juez de control para que enfrente su audiencia inicial y se defina su situación jurídica.