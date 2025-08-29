La Secretaría de Relaciones Exteriores reafirmó que la seguridad en territorio mexicano corresponde únicamente a sus autoridades, tras el llamado del senador estadounidense Ted Cruz a aceptar apoyo militar contra los cárteles.

La dependencia subrayó que la cooperación con Washington se da bajo principios de confianza mutua y respeto absoluto a la soberanía.

Pese a ello, el legislador republicano insistió en que México debería aceptar tropas, al citar como ejemplos los casos de Colombia y El Salvador.