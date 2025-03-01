Un grupo de pobladores se manifestó en Tepoztlán, Morelos, contra el senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, a quien acusan de adquirir de manera irregular una propiedad de mil 200 metros cuadrados valuada en 12 millones de pesos en tierras comunales.
Con mantas y consignas, exigieron la restitución del predio y denunciaron corrupción en la operación.
Fernández Noroña rechazó las acusaciones y minimizó los señalamientos sobre la ilegalidad del inmueble, ubicado en una zona natural protegida.
Protestan en Tepoztlán contra casa de Fernández Noroña
