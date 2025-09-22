México se suma al reconocimiento internacional del Estado Palestino y a la condena por el genocidio israelí en Gaza, así lo confirma la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Antes de reconocían representantes diplomáticos, pero no había habido embajadores, la primera vez que hay una embajadora palestina, como tal, reconocida, es con nuestro gobierno. Eso es muy importante que se conozca. Lo segundo, es que nosotros hemos acompañado desde el presidente López Obrador y ahora, todas las denuncias que se presentaron junto con el Gobierno de Chile, por la situación que está viviendo Gaza. Y todo el posicionamiento, de acuerdo con la comunidad internacional, de que pare este genocidio en Gaza. Esa es nuestra posición”.

México reconoce la existencia de los dos Estados, añade, tanto el Palestino como el Israelí, pero no puede estar de acuerdo con la agresión que está sufriendo la población palestina. (Por Arturo García Caudillo)