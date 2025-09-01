El Buque Escuela Cuauhtémoc está listo para zarpar nuevamente los mares del mundo, confirma la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Pero ya está arreglado este buque Cuauhtémoc, tan importante y zarpa nuevamente. Es un buque escuela, recuerden, hoy me lo informó el almirante y no sé si hoy o mañana va a zarpar y va a tener allí la compañía de altos mandos para que puedan estar con los cadetes”.

Indicó que el dictamen sobre lo ocurrido el 17 de mayo pasado en torno al accidente que costó la vida de dos jóvenes cadetes y lesiones a otros 22 tripulantes cuando el buque se estrelló en el Puente de Brooklyn, aún no está listo, pero serán las autoridades estadounidenses las que muy pronto lo den a conocer. (Por Arturo García Caudillo)