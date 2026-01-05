México reiteró ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que este lunes se reúne de emergencia, el rechazo a la intervención de Estados Unidos en Venezuela, para detener y extraer a quien fuera su presidente, Nicolás Madura, indicó el embajador Héctor Vasconcelos.

“Los cambios de régimen por actores externos y la aplicación de medidas extraterritoriales, no solo son actos contrarios al derecho internacional sino que históricamente han agudizado conflictos y fragilizado el tejido social y político de las naciones”.

En este posicionamiento de, la presidenta Claudia Sheinbaum, reiteró su disposición de apoyar cualquier esfuerzo que facilite el diálogo y promueve la paz en América Latina.

Pidió a la ONU que haga más para resolver este tipo de crisis en el continente. (Por Gricelda Torres Zambrano)