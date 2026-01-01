La vicepresidenta, Delcy Rodríguez, juró como presidenta encargada de Venezuela ante la Asamblea Nacional, luego de que Nicolás Maduro fuera detenido por Estados Unidos y presentado ante un tribunal en Nueva York por cargos de narcotráfico.

La ceremonia contó con el respaldo del alto mando militar venezolano y Estados Unidos.

Rodríguez afirmó que trabajará para preservar la estabilidad del país, pero exigió la liberación de Maduro y su esposa.