La vicepresidenta, Delcy Rodríguez, juró como presidenta encargada de Venezuela ante la Asamblea Nacional, luego de que Nicolás Maduro fuera detenido por Estados Unidos y presentado ante un tribunal en Nueva York por cargos de narcotráfico.
La ceremonia contó con el respaldo del alto mando militar venezolano y Estados Unidos.
Rodríguez afirmó que trabajará para preservar la estabilidad del país, pero exigió la liberación de Maduro y su esposa.
Delcy Rodríguez asume presidencia interina tras destitución de Maduro
