Durante el 2024 se registraron 22 mil 31 muertes fetales en México revelan datos publicados por el Inegi.

Las cifras correspondieron a una tasa nacional de 62.9 por cada 100 mil mujeres en edad fértil, con lo que liga dos años a la baja.

Del total de muertes fetales, 81.8 por ciento ocurrió antes del parto, 16.8 durante el parto y en 1.4 por ciento de los casos no se especificó el momento.

Las entidades federativas que presentaron las tasas de muertes fetales más altas fueron: Colima, San Luis Potosí y el Estado de México, mientras que más bajas se registraron en Oaxaca, Zacatecas y Quintana Roo.