La divisa mexicana en los mercados internacionales abre en 18.66 pesos por dólar, lo que significa una pérdida de un centavo comparado con la jornada de ayer.

Hoy el tipo de cambio muestra volatilidad alcista y el peso retrocede a medida que el dólar se fortalece, tras el dato clave de inflación.

Expertos financieros señalan que el indicador de inflación preferido de la Reserva Federal, el Índice de Precios del Gasto de Consumo Personal, se mantuvo prácticamente estable el mes pasado pese a los aranceles del presidente Trump.