En el último año, México registró 161 mil 932 divorcios, equivalente a una tasa de 1.79 por cada mil habitantes mayores de 18 años.
Por cada 100 matrimonios, se concretaron 33.3 divorcios, un aumento de más de 11 puntos respecto a 2015.
El principal tipo de disolución fue el divorcio incausado, seguido por el mutuo consentimiento.
Campeche encabezó las tasas más altas con 4.89 divorcios por cada mil habitantes, mientras Veracruz, Chiapas y el Estado de México presentaron los índices más bajos.
México registra casi 162 mil divorcios en un año
