El Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses de la Ciudad de México ha enviado 208 cadáveres a universidades en los últimos dos años y medio para prácticas médicas y forenses, principalmente a la UNAM y al Instituto Politécnico Nacional.

Tan solo en 2024 se remitieron 185 cuerpos, 52 por ciento más que el año anterior.

El incremento se atribuye al mayor ingreso de cuerpos sin identificar y se realizan tras agotar los plazos legales sin reclamo familiar y bajo convenios con la Fiscalía capitalina.