Durante la temporada de lluvias y ciclones tropicales de este año, se registraron 31 ciclones: 13 en el Océano Atlántico y 18 en el Pacífico nororiental, de los cuales, tres alcanzaron la máxima y peligrosa categoría 5 informa el Servicio Meteorológico Nacional.

Con esto, el 2025 cerró como el segundo año con más ciclones de ese tipo después de 2005, empatando con 2017.

Detalla que de los sistemas desarrollados en el Pacífico se presentaron ocho tormentas tropicales, siete huracanes categoría 1 o 2 y tres huracanes mayores.